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Eti Ekmek ilk şubesini açıyor

Eti Pide ve Unlu Mamulleri, yarın saat 14.00’de Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak No:19/A adresinde hizmete açılıyor.

Eti Ekmek ilk şubesini açıyor

Eti Pide ve Unlu Mamulleri, yarın saat 14.00’de Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak No:19/A adresinde hizmete açılıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 01:00
Eti Ekmek ilk şubesini açıyor

Çorum halkının yakından tanıdığı isimlerden Dede Hüseyin Aydoğdu ve oğlu Erkan Aydoğdu; Eti Ekmek Unlu Mamullerinin ilk şubesini Çorum halkının hizmetine açıyor.

Ekmek, simit, poğaça ve tüm pide çeşitlerinin üretildiği firma hakkında bilgi veren Erkan Aydoğdu, “Çorum’da ilklerin öncüsüyüz ve yenilikçiyiz. Yarım asrı aşkın tecrübemiz ve alanında deneyimli personelimizle kalite ve hijyeni daima ön planda tutuyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için lezzetli, doğal ve taze ürünler üretiyoruz. Çorum’da ilk otomatik roll hattını kurduk. Ekmek pişirmede robotik sisteme geçtik. Açılışını gerçekleştireceğimiz ilk şubemizde; roll ekmek, tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, çavdar ekmeği, tuzsuz ekmek, simit, poğaça, bazlama, gobit, lavaş, saç ekmeği, katmer, yanıç ve gözleme çeşitlerimizle Çorum halkının hizmetine hazırız” dedi.

Düğün, nişan, mevlit ve tüm özel günler için sipariş de aldıklarını ifade eden Aydoğdu; “Tüm ekmek ve unlu mamullerimizin siparişi için 0532 623 11 29 numaralı telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Aileniz ve dostlarınızla birlikte lezzetlerimizden tadacağınız nezih mekânımızın 20 Haziran Perşembe günü olan açılışına tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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