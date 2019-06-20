Eti Ekmek ilk şubesini açıyor

Çorum halkının yakından tanıdığı isimlerden Dede Hüseyin Aydoğdu ve oğlu Erkan Aydoğdu; Eti Ekmek Unlu Mamülleri’nin ilk şubesini Çorumluların hizmetine açacak.

Ekmek, simit, poğaça ve tüm pide çeşitlerinin üretildiği düğün, nişan, mevlit ve tüm özel günler için sipariş üzerine üretim yapılan işletmede ekmekler robotik sistemle pişiriliyor. İlimizdeki ilk roll roll hattını kuran işletmede roll ekmek, tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, çavdar ekmeği, tuzsuz ekmek, simit, poğaça, bazlama, gobit, lavaş, saç ekmeği, katmer, yanıç ve gözleme çeşitleri de üretiliyor.

İşletme sahipleri bugün yapılacak açılışa tüm Çorumluları davet etti.

(Haber Merkezi)