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Eti Anadolu Lisesi Bahçesi’ne ek bina yapılacak

Eti Anadolu Lisesi bahçesine ek bina yapılması amacıyla geçtiğimiz ay İl Genel Meclisi’ne sunulan önerge doğrultusunda hazırlanan raporu okuyan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Yücel, mülkiyeti İl Genel Meclisi’ne ait 413.05 m2 yüzölçüme ait arsanın okul binası yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesinin komisyon tarafından uygun bulunduğunu kaydetti.

Eti Anadolu Lisesi Bahçesi’ne ek bina yapılacak

Eti Anadolu Lisesi bahçesine ek bina yapılması amacıyla geçtiğimiz ay İl Genel Meclisi’ne sunulan önerge doğrultusunda hazırlanan raporu okuyan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Yücel, mülkiyeti İl Genel Meclisi’ne ait 413.05 m2 yüzölçüme ait arsanın okul binası yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesinin komisyon tarafından uygun bulunduğunu kaydetti.

06 Şubat 2020 Perşembe 22:54
Eti Anadolu Lisesi Bahçesi’ne ek bina yapılacak

Öte yandan İl Genel Meclisi’nde İl Özel İdaresi’nin Makine Parkı’nda bulunan makine ve ekipmanların program uygulamaları dışındaki dönemde köy tüzel kişiliklerine kiralanması ile ilgili hazırlanan raporda gündeme geldi. 2020 yılı için tespit edilen kiralama teklifleri ile ilgili plan ve bütçe komisyonu üyelerinin hazırladığı rapor hakkında bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, tüm araç ve gereçlerin köy tüzel kişiliklerine yakıt karşılığı verileceğini söyledi. Sabit kasalı kamyonun şahıs ve şirketlere kilometresi 9 liradan, kamu kuruluşlarına kilometresi 7 liradan, arazözün şahıs ve şirketlere 15 TL/km, kamu kurumlarına 12 TL/km, damperli kamyon şahıslara 9 TL/km. kurumlara 7 TL/km, çekicilerin şahıs ve şirketlere 14 TL/km, kamuya yakıt karşılığı, greyderin şahıs ve şirketlere 483 TL/km. kamu kurumlarına 384 TL/km. Dozerin şahıs ve şirketlere 635 TL/km, kurumlara 508 TL/km, yükleyicilerin şahıs ve şirketlere 450 TL/km, kamu kurumlarına 359 TL/km, ekskavatörün şahıs ve şirketlere 452 TL/km, kamu kurumlarına 335 TL/km.’den kiraya verileceği belirtildi.

(Erkan BAYATLI)

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