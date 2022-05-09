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Ethem Erkoç anılarını yazdı

Eğitimci-yazar Ethem Erkoç’un 32. kitabı “Ömrümün 60 Yılı” Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bastırıldı. 

Güncel 09.05.2022, 20:04
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Ethem Erkoç anılarını yazdı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “Takdim” yazısının da yer aldığı kitapta Ethem Erkoç, 1960 yılından başlayarak kendi yaşam öyküsüne paralel o dönemin Çorum’unu anlatıyor. 
1950 Çorum doğumlu olan Ethem Erkoç, Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü ve Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akedimisi’ni bitirdi. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Arapça dil eğitimi için bir süre Mısır’da bulundu. 1999 yılında emekli oldu. Arapça ve İngilizce biliyor, evli, 4 çocuk babası. 
(Volkan SINAYUÇ) 
 

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