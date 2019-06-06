Ethem Eken toprağa verildi

1973’te CHP’den Çorum milletvekili seçilen ve 1977’de ikinci kez milletvekili olan Ethem Eken, CHP Yüksek Disiplin kurulu Üyeliği ve TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Ethem Eken, 57 gündür yoğun bakımdaydı.

Güzide Eken’in eşi, Şükrü ve Şefik Eken ile Şükran Eken Uyanık’ın babaları olan Ethem Eken’in cenazesi bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine, Vali Vekili Recep Yüksel, CHP 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile yakınları katıldı. (Erkan BAYATLI)