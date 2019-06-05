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Ethem Eken'in cenazesi Çorum'da toprağa verilecek

Çorum eski Milletvekili Ethem Eken (90), bu sabah saat 08.45'te Ankara Medicana Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ethem Eken'in cenazesi Çorum'da toprağa verilecek

Çorum eski Milletvekili Ethem Eken (90), bu sabah saat 08.45'te Ankara Medicana Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:54
Ethem Eken'in cenazesi Çorum'da toprağa verilecek

1973'te CHP'den Çorum Milletvekili seçilen ve 1977'de ikinci kez milletvekili olan Ethem Eken, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.
Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Ethem Eken, 57 gündür yoğun bakımdaydı.
Güzide Eken'in eşi, Şükrü ve Şefik Eken ile şükran Eken Uyanık'ın babaları olan Ethem Eken'in cenazesi yarın (Perşembe) Çorum Ulucami'de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 05.06.2019 18:15
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