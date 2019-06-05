Ethem Eken'i kaybettik

1973'te CHP'den Çorum Milletvekili seçilen ve 1977'de ikinci kez milletvekili olan Ethem Eken, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Ethem Eken, 57 gündür yoğun bakımdaydı.

Güzide Eken'in eşi, Şükrü ve Şefik Eken ile şükran Eken Uyanık'ın babaları olan Ethem Eken'in cenazesi muhtemelen Cuma günü toprağa verilecek. Defin programı ise henüz netleşmedi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı diler.