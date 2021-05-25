Etem Çeker, EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı

Çorum Barosu avukatlarından olan Çeker, EÜAŞ’ta açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 2021/244 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca atandı.

ETEM ÇEKER KİMDİR

1997 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olan Etem Çeker, bir süre serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği, bağımsız yönetim kurulu üyeliği gibi görevler yaptı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nda danışmanlık da yapan Çeker, Nükleer Enerji Kanunu Tasarısı Taslak Çalışmaları, Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı Taslak çalışmaları, YEKA mevzuatının hazırlanması, YEKA ihale süreçlerinin hazırlanması çalışmalarında yer aldı. 2018 yılında BOTAŞ International Ltd. şirketinde hukuk müşavirliği yapan Av. Etem Çeker, 2019’da kısa süreliğine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevine getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Çeker, daha önce de EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

(Haber Merkezi)

