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Estetiksiz oyunculuk

Güzel oyuncu Derya Şen, açtığı oyunculuk atölyesi ve rol aldığı yapımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Oyunculuk atölyesinde yetiştirdiği adayları özenle seçtiğini ifade eden Derya Şen, estetiği olanı okuluna kabul etmediğini vurguladı.

15 Mayıs 2020 Cuma 18:53
31 Okunma
Estetiksiz oyunculuk

Kendisinin hiç estetiğinin olmadığını belirten Derya Şen, “Sanat duygu işidir, bir çok dizi ve sinema filminde estetikli güzeller aşırıya kaçınca o duyguyu veremiyor, beton gibi yüzleri görmek beni rahatsız ediyor.” dedi. (Haber Merkezi)

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