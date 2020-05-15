Estetiksiz oyunculuk

Kendisinin hiç estetiğinin olmadığını belirten Derya Şen, “Sanat duygu işidir, bir çok dizi ve sinema filminde estetikli güzeller aşırıya kaçınca o duyguyu veremiyor, beton gibi yüzleri görmek beni rahatsız ediyor.” dedi. (Haber Merkezi)