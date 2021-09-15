Eşref Hoca Caddesi’nde trafik allak bullak

Çorum’da günün belli saatlerinde bazı noktalarda trafik tam anlamıyla insanı çileden çıkarıyor. Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde bulunan kavşak, bunlardan biri. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Eşref Hoca’da sabah ve akşam mesai saatlerinde araç trafiği yaşanıyor. Bu durum hem yayaların hem sürücülerin isyan etmesine neden oluyor. Araç geçişlerinin yoğun olduğu kavşakta, yayalar da dakikalarca karşıya geçmek için beklemek zorunda kalıyor. Trafik çilesini cep telefonu kamerasıyla çeken ve karşıya geçmek için uzun süre bekleyen bir yaya “Bekle Allah bekle” diyerek duruma isyan etti. İhbar hattımıza ulaşan vatandaşlar, yetkililerin bu kavşakta acil çözüm bulmasını istiyor.

