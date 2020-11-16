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Esra & Erdem çifti evlendi

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Esra & Erdem çiftinin nikah şahidi oldu.

Güncel 16.11.2020, 19:45
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Esra & Erdem çifti evlendi

Nermin-Mehmet Kıloğlu ile Filiz-Nurettin Arslan çiftinin çocukları Esra & Erdem çifti önceki gün düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz aylarda nişan yüzükleri yine Milletvekili Ceylan tarafından takılan çiftin nikahında da şahitliğini yine Ahmet Sami Ceylan yaptı. Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi ÇORUM HABER Köşe Yazarı Fikrettin Çıplak’ın duası ile başlayan çiftin nikahını da Evlendirme Memuru Hasan Tomuk kıydı.

(Haber Merkezi)

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