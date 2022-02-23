Esra Aktepe’nin kazasında olay yerinde keşif yapıldı
Çorum’da belediyeye ait iş makinesinin altında kalan 26 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Esra Aktepe’nin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı. Keşfe Çorum Belediyesi’nde görevli iş makinesi operatörü ve diğer personel de katılarak kaza anını anlattı.
KAZADA CAN VERDİ
Üzücü kaza 30 Mayıs 2020 tarihinde Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta meydana geldi. Adem Ç. (35) yönetimindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Aktepe'ye çarptı. Kazada iş makinesinin altında kalan Aktepe, hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan iş makinesi operatörü Adem Ç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
YARGILAMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili Çorum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledikten sonra, iş makinesi operatörü ve diğer görevlilere kazanın meydana geldiği yerde keşif yaptırılmasına karar verdi.
KAZA RAPORU HAZIRLANACAK
Mahkeme heyeti verilen kararla olay yerinde keşif yaptı. Keşfe iş makinesi operatörü ve diğer sanıklarla birlikte Esra Aktepe’nin yakınları da katıldı. Keşiften sonra dosyanın adli tıpa gönderileceği ve hazırlanacak son raporun Mayıs ayında yapılacak karar duruşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.
Dava dosyasında Belediye ve iş makinesi operatöründe kusur olduğu dile getirilirken, kazada can veren Esra Aktepe’nin cep telefonu ile konuştuğu ve kulağında kulaklık takılı olduğu iddiaları uyarınca cep telefonuna ait HTS kayıtları da incelendi.
(Haber Merkezi)
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