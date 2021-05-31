Esra Aktepe için mevlit okutuldu
Çorum'da geçtiğimiz yıl 30 Mayıs günü karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Belediye’ye ait kepçenin altında kalarak 26 yaşında hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk annesi Esra Aktepe, ölüm yıldönümünde ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Vefat eden genç kadının oğlu 6 yaşındaki Ali Kayra, annesi için mezarı başında babası Abdullah Aktepe ile birlikte dua etti.
ACI HABER ÇORUM'U YASA BOĞMUŞTU
Üzücü kaza, 30 Mayıs 2020 tarihinde İskilipli Atıf Hoca Parkı yanında meydana geldi. Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mavral Sokak’ta yapılan alt yapı çalışmaları kapsamında kepçesi ile geri geri gelerek yolu kapatmaya çalışan kepçe sürücüsü, karşıdan karşıya geçen 26 yaşındaki Esra Aktepe'yi görmeyince kepçe ile altına aldı. Tekerleğin altında kalan genç anne olay yerinde hayatını kaybetti.
KEPÇE OPERATÖRÜ SERBEST KALDI
Yaşanan üzücü kazanın ardından gözaltına alınan kepçe operatörü, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kadının ölümünün üzerinden tam bir yıl geçerken yargılama süreci ise devam ediyor.
AİLESİ MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ
26 yaşındaki Esra Aktepe'nin vefatının birinci yılında ailesi mezarı başında mevlit okuttu. Küçük oğlu ve eşi Abdullah Aktepe'nin de katıldığı mevlitte Kuran okutularak dualar edildi. (Haber Merkezi)