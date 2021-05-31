Esra Aktepe için mevlit okutuldu

ACI HABER ÇORUM'U YASA BOĞMUŞTU

Üzücü kaza, 30 Mayıs 2020 tarihinde İskilipli Atıf Hoca Parkı yanında meydana geldi. Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mavral Sokak’ta yapılan alt yapı çalışmaları kapsamında kepçesi ile geri geri gelerek yolu kapatmaya çalışan kepçe sürücüsü, karşıdan karşıya geçen 26 yaşındaki Esra Aktepe'yi görmeyince kepçe ile altına aldı. Tekerleğin altında kalan genç anne olay yerinde hayatını kaybetti.

KEPÇE OPERATÖRÜ SERBEST KALDI

Yaşanan üzücü kazanın ardından gözaltına alınan kepçe operatörü, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kadının ölümünün üzerinden tam bir yıl geçerken yargılama süreci ise devam ediyor.

AİLESİ MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ

26 yaşındaki Esra Aktepe'nin vefatının birinci yılında ailesi mezarı başında mevlit okuttu. Küçük oğlu ve eşi Abdullah Aktepe'nin de katıldığı mevlitte Kuran okutularak dualar edildi. (Haber Merkezi)

