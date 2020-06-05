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Esra Aktepe için mevlit okutulacak
Çorum’da Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak’ta geçtiğimiz günlerde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Esra Aktepe için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak.
Güncel 05.06.2020, 19:54
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Geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü kazada evli ve bir çocuk annesi 26 yaşındaki Esra Aktepe hayatını kaybetmişti.
Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Köprübaşı Köyü’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan genç kadın için cumartesi günü (6 Haziran 2020) ailesi tarafından evinde Mevlid-i Şerif okutulacak.
Talihsiz kadının ailesi Mevlid-i Şerife tüm eş, dost, akraba ve sevenlerini davet ederken mevlidin Ulukavak Mahallesi Sakarya 1. Cadde İlhan Gürel Apartmanı’ndaki evinde okutulacağı belirtildi.
(Haber Merkezi)
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