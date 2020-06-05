Son Dakika

Esra Aktepe için mevlit okutulacak

Çorum’da Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak’ta geçtiğimiz günlerde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Esra Aktepe için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak.

Güncel 05.06.2020, 19:54
25
Esra Aktepe için mevlit okutulacak

Geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü kazada evli ve bir çocuk annesi 26 yaşındaki Esra Aktepe hayatını kaybetmişti.

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Köprübaşı Köyü’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan genç kadın için cumartesi günü (6 Haziran 2020) ailesi tarafından evinde Mevlid-i Şerif okutulacak.

Talihsiz kadının ailesi Mevlid-i Şerife tüm eş, dost, akraba ve sevenlerini davet ederken mevlidin Ulukavak Mahallesi Sakarya 1. Cadde İlhan Gürel Apartmanı’ndaki evinde okutulacağı belirtildi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 05 Haziran 2020
İmsak 03:08
Güneş 05:03
Öğle 12:44
İkindi 16:42
Akşam 20:14
Yatsı 22:01

Gelişmelerden Haberdar Olun

@