Esnaftan, Atölyeciler Sitesi’ne onay

Tekstil atölyesi işletmecileriyle istişare toplantısında bir araya gelen Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, oda üyesi atölye işletmecileri ile yaptıkları toplantının olumlu geçtiğini ve Tekstilkent Kooperatifi kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Bir sonraki toplantıda 7 kurucu üye belirleneceğini ve Kooperatif Başkanı seçileceğini söyleyen Şimşek, Hazır Elbiseciler Odası olarak attıkları bu adıma olumlu yaklaşan tüm tekstil atölyesi sahiplerine teşekkür etti.

Necati Şimşek ayrıca, geçtiğimiz günlerde odalarını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da bu konuyu ilettiklerini ve Başkan Aşgın’ın da kendilerine destek verdiğini belirterek, Başkan Aşgın’a ayrıca teşekkür etti.

