“Esnafın sorunlarını çözeceğiz”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Çorum’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Çorum Milletvekili Tufan Köse ilimizde Gazi Caddesi, Kuyumcular Arastası, Zafer Çarşısı, Bahabey Caddesi ve Emek Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Ankara Milletvekili hemşehrimiz Hakverdi ve Çorum Milletvekili Köse’ye gezide CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, eski milletvekili Feridun Ayvazoğlu, belediye meclis üyeleri ve diğer parti yöneticileri eşlik etti.

Esnafın içinde bulunduğu zorluklar, Çorum’un yerel sorunları, talepleri ve yapılması gereken çalışmalar konusunda sohbet toplantıları düzenleyen CHP heyeti Zafer Çarşısı’nda çarşı yönetimi ve esnafla bir toplantı yaptı. CHP milletvekilleri iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeler ve uygulamalarla ilgili bilgi verdi.



ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü de ziyaret eden CHP heyeti esnafın genel olarak pandemi döneminde yaşadığı sıkıntılar, ekonomik durgunluk, emeklilikte yaşa takılanlar, zincir marketlerin küçük esnafı düşürdüğü durum, kredi faizlerinin yüksekliği, hayat pahalılığı, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan problemler, işsizlik gibi konularda çözüm önerilerini de sundular.

Heyete nazik ziyareti için teşekkür eden ÇESOB Başkanı Gür de esnaf sorunlarıyla ilgili dosya sundu.



CHP heyeti daha sonra Çorum’da kahvehaneleri ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı hem de sorunlarını yerinde dinledi. Gazi Caddesi, Bahabey Caddesi ve Emek Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Ağbaba, Hakverdi, Köse ve beraberindeki heyet esnafla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını Çorumlulara ileten Veli Ağbaba, bayramlarını kutlayarak halkın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. Esnaf ve vatandaşlar, milletvekilleri ve diğer parti yöneticilerine sıcak ilgi göstererek, çözüm bekledikleri sorunları iletme fırsatı buldu.

Öte yandan ilimizde şehir içi halk otobüsü işletmeciliği yapan Ulaş A.Ş. yöneticileri Arap Ballı ve Adnan Cıdık da yaşadıkları sorunları CHP milletvekillerine ileterek, bir dosya takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

