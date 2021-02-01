Esnafın “pandemi desteği” teşekkürü

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı tüm dünyayı etkisi altına alan ve Mart ayından beri ülkemizde de büyük sıkıntılara neden olan yeni tip koronavirüs salgını döneminde Çorum’da esnafa verdiği destekler ve yaptığı çalışmalar için Başkan Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gür ve Balcı, pandemi döneminde Çorum Belediyesi’nin esnaf sanatkara desteklerinin artarak sürdüğünü vurgulayarak bu konuda Belediye Başkanı Aşgın, ekibi ve personeline teşekkür ettiklerini söyledi.

Başkan Aşgın da Gür ve Balcı’ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)