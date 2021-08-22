İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum’da esnafın nabzını yokladı.

Çorum’un sorun ve taleplerini TBMM’de sık sık dile getirmesiyle birlikte “Çorum’un fahri milletvekili” olarak da bilinen Sunat, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve partililerle birlikte Kubbeli Caddesi, Sel Sokak ve Gazi Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. (Taner ŞİMŞEK)