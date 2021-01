“Esnafın her zaman yanındayız”

Milletvekili Ceylan, Karakeçili ve Yavruturna Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Ziyaret için girdiği her işyerinde esnaf ve müşteriler tarafından sevgiyle karşılanan ve büyük ilgi gören Milletvekili Ceylan, hem hal-haktır sordu, hem de hayırlı işler dileyerek istek ve sorunlarını dinledi. Ceylan, görüştüğü esnaf ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan7ın selamını iletirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşlarına dua etmelerini de istedi.

Tüm dünyayı saran karanovirüs salgınından en çok etkilenen kesimin küçük ve orta ölçekli esnaflar olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren halkın ve esnafın sorunlarına eğilen bir anlayışla hizmetlerini sürdürdüğünü vurguladı. Pandemi döneminde de esnafa desteklerin yapıldığını anlatan Ceylan, “Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnafımız başımızın tacıdır. AK Parti olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Biz seçimden seçimde değil yılın her günü vatandaşlarımızın ve değerli esnaflarımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Vatandaşlarımız günün 24 saati hangi konuda olursa olsun sorunlarına çözüm üretmemiz için bizimle görüşebilirler. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için ne kadar çalışsak azdır” açıklamasında bulundu.

