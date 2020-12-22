“Esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirim sağlanmalı”
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın en önemli harcvama kalemlerinden birini elektrik, su ve doğalgaz faturalarının oluşturduğunu belirterek, en az 6 ay süreyle bu faturalardaki vergilerden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.
Güncel 22.12.2020, 19:31
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Elektriğin yüzde 20’sinin, suyun yüzde 40’ının, doğalgazın ise 18’inin vergi olduğunu belirten Palandöken, “Bu vergilerden bir süre için vazgeçilmesi, hem esnafı, hem de vatandaşı bir nebze rahatlatacaktır” dedi.
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