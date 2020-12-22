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“Esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirim sağlanmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın en önemli harcvama kalemlerinden birini elektrik, su ve doğalgaz faturalarının oluşturduğunu belirterek, en az 6 ay süreyle bu faturalardaki vergilerden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Güncel 22.12.2020, 19:31
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“Esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirim sağlanmalı”

Elektriğin yüzde 20’sinin, suyun yüzde 40’ının, doğalgazın ise 18’inin vergi olduğunu belirten Palandöken, “Bu vergilerden bir süre için vazgeçilmesi, hem esnafı, hem de vatandaşı bir nebze rahatlatacaktır” dedi.

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