“Esnafın desteği mutlu ediyor”

Esnaf Kefalet Başkan Adayı Çıtak, yaklaşık 2 aydır sahada sürdürdükleri çalışmaların sona yaklaştığını belirterek, genel kurulda son sözü artık üyelerin söyleyeceğini vurguladı.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar sırasında esnaf ve sanatkarlardan yoğun ilgi ve destek gördüklerini, bunun kendileri açısından önemli bir mutluluk kaynağı oluşturduğunu ifade eden Çıtak, kooperatif üyelerinin büyük bölümünün değişim istediğine dikkat çekti.

“ADALETLİ YÖNETİM

GÜLERYÜZLÜ HİZMET”

Şuana kadar ulaştıkları ve iletişim kurdukları tüm üyelere “adaletli yönetim ve güleryüzlü hizmet” sözünü verdiklerini de hatırlatan İsmet Çıtak, göreve seçilmeleri halinde hiçbir esnaf ve sanatkara karşı ayrımcılık yapılmayacağını, özellikle kredi taleplerini hızlı bir şekilde işleme alarak biran önce esnaf ve sanatkarların ihtiyacını karşılayacak adımların atılacağını dile getirdi.

İsmet Çıtak, kredi imkanlarından tüm esnaf ve sanatkarların eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarının öncelikli temel hedefleri arasında bulunduğunu bildirdi. Çıtak, ayrıca, günümüz şartlarına uymayan mevcut kooperatif binasını taşıyacaklarını, daha modern bir binada hizmet vermek istediklerini anımsatarak, “Hizmet çıtasını mutlaka yükselteceğiz. Yaklaşık bine yakın kadın üyemiz var ama kooperatifte bir tane bayan personelimiz yok. İnşallah kooperatifimizi kısa sürede Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımıza yakışır bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

“SANDIK KURULACAK”

Genel kurul süreci hakkında bilgilendirme yaptıkları esnaf ve sanatkarların kendilerine yoğun şekilde seçimin sandıkta yapılması yönünde taleplerini ilettiğini kaydeden İsmet Çıtak, 4 bini aşkın üyesi bulunan kooperatifte seçimin sandıkta yapılması için gereken her türlü adımları atacaklarının altını çizdi. Çıtak, "Üyelerimizin genel beklentisi sandıktır. Açık oy yerine seçimin sandık kurularak yapılması halinde daha demokratik bir tercih hakkı ortaya çıkacaktır" dedi. Çıtak, seçimin şimdiden tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını dilerken kazananın Çorum esnafı olacağını belirterek, kendilerine destek olan bütün herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)