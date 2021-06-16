“Esnafın da işçinin de dayanacak gücü kalmadı”

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın esnafı ziyaret ederek nabız yokladığını belirten Erenler, esnafın içerisinde bulunduğu zor durumu anlatırken, milletvekili Ceylan’ın ise esnafa sabır tavsiye ettiğini dile getirdi.

Ne esnafın ne de işçinin dayanacak gücünün kalmadığını ve sabır taşının artık çatladığını vurgulayan Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, “Destek adı altında esnafa verilen ödenek kira parası, elektrik ve çalıştırılan işçinin parasını karşılamıyor. Dükkân sahipleri kirayı ödeyemeyen esnafı sıkıştırırken YEDAŞ ise esnafa ‘Borcunu ödemezsen elektriğini keserim’ diyor. İnsanlar bu kadar bunalımdayken hangi sabırdan söz edilebilir. 19 yıldır iktidarda bulunan bir partinin mensupları olarak esnafı kimseye muhtaç olmayacak kadar destekleyeceğiniz yerde bir de dalga geçer gibi sabır tavsiye ediyorsunuz.

Milletimiz sosyal patlama noktasına gelmiş durumda yaşanan intiharlar bunun bir kanıtıdır. İnsanlarımız Sosyal Yardımlaşma Vakfına başvurduğunda yarasına merhem olacak bir ödeme beklerken kiminin hesabına 1 lira kiminin hesabına 7 lira yattığı görülüyor. 19 yıldır yaşananlar iktidarın ekonomi ve dış politikada başarı sağlayamadığını göstermiştir” dedi.

Türkiye Değişim Partisi olarak ekonominin düzelmesi konusunda birçok projelerinin bulunduğunu söyleyen TDP İl Başkanı Erenler, Ülkeyi düze çıkarmak için ilk yapılması gerekenlerde birinin Atatürk’ün yıkılmış bir ülkeyi ayağa kaldırırken yaptığı gibi önce tarımı ayağa kaldırmak olduğunu anlattı. Gıda konusunda kendi kendine yetemeyen bir ülkenin başkalarına muhtaç hale geleceğini bunu da pandemi sürecinde gördüklerini vurgulayan Engin Erenler, çiftçiye tohumun, makinenin, gübrenin bedava verilip, ürün alma garantisi sağlanacağını söyledi. (Haber Merkezi)

