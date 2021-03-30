“Esnafın çığlığı artık duyulmalıdır”

CHP İl Başkanı Tahtasız, kahvehaneleri ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Davulcular Kıraathanesinde davulcu-zurnacılarla da dertleşen Tahtasız, “sosyal devlet” sorumluluğu ile pandemi sürecinde işyerini kapatmak zorunda kalan veya işyeri açık olsa dahi iş yapamayan, emekliliği, başka bir geliri olmayan esnafa en az asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılmasını, kira desteğinin pandemi süreci sonuna kadar sağlanmasını, sosyal güvenlik primi, elektrik, su ve kredi gibi tüm ödemelerin süreç sonuna kadar faizsiz bir şekilde ertelenmesini, hayat tamamen normale döndükten sonra da esnafın ödeyebileceği bir şekilde yeniden yapılandırılmasını talep etti.

DAVULCU VE ZURNACILAR 13 AYDIR İŞSİZ

CHP İl Başkanı Tahtasız’a yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi veren davulcu ve zurnacılar, koronavirüs salgını nedeniyle 13 aydır işsiz olduklarını, düğün-nişan etkinlikleri olmadığı için gelirlerinin kesildiğini, evlerine ekmek götüremez duruma geldiklerini anlatarak, devletin kendilerine gereken desteği sağlamasını talep ettiler.

OYUNLAR TEDBİRLİ BİR ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMALI

Kıraathane esnafı ise işyerlerinin uzun bir dönem kapalı kaldığını, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldıklarını, ancak oyunların yasak olmasından dolayı sadece çay satmakla giderlerini karşılayamadıklarını, devletin 3 aylık süre için verdiği aylık 1.000 TL desteğin ve kira desteğinin yetersiz olduğunu, bu desteğin hiçbir yaralarına merhem olmadığını, desteklerin artırılmasını ve pandemi süreci sonuna kadar devam ettirilmesini istediklerini söylediler. Kıraathane esnafı, oyunlar yasak olduğu sürece işyerini açık bulundurmanın hiçbir anlamının olmadığını sözlerine ekleyerek gerekli tedbirler alınmak suretiyle oyunların serbest bırakılmasını istediler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise sorunları ilgili ve yetkili makamlara ileteceğini, takipçisi olacağını dile getirdi.