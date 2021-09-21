Esnafın, caddelerini canlandırma çabası

Çorum’da genellikle emlakçı bürolarının yer aldığı caddede yeni açılan iş yerleri ile birlikte değişim yaşanıyor.

Üçtutlar ve Karakeçili mahallelerinin sınırları içinde kalan Üçtutlar Caddesi’nde petshop, elektronrik ve iletişim alanında işyerlerinin açılmasıyla birlikte belirgin bir hareketlilik başladı.

Emir İletişim sahibi Hüseyin Zembil, Naz Petland Petshop sahibi Mansur Yıldız ve Gözde Elektrik sahipleri Serdar Arıcı ile Fatih Şahin iş yerlerinin bulunduğu Caddede bugünlerde hareketliliğin artığını ve çoğalan iş yerleri ile birlikte hem yaya hem de araç trafiğinin yoğunlaştığını belirttiler.

Önceden pek çok iş yerinin emlakçılardan oluştuğunu belirten işyeri sahipleri, şimdi yeni yeni açılan iş yerleri ile birlikte caddenin çehresinin değiştiğini dile getirirken, emlakçıların yanı sıra, petshop, elektronik ve iletişim, fırın, çay ocakları ve giyim üzerine iş yerlerinin bulunduğunu belirttiler.

(Yusuf ÇINAR)

