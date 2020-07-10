“Esnafımızın emrindeyiz”

Ziyarette konuşan Kılıç, yaklaşık 8 yıldır Çorum esnafının hayali olan Ahi Evran Sanayi Şehri projesinde tüm engellerin aşıldığını söyledi.

967 net üye ile birlikte üyelik işlemlerinin son aşamaya geldiğini ifade eden Kılıç, bundan sonraki süreçte her şeyin kendi ellerinde olduğunu ve en kısa sürede Çorumlu esnafın hayali olan Ahi Evran Sanayi Şehrine kavuşacaklarının altını çizdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Biz Çorum’umuza kim bir çivi çakmak istiyorsa sonuna kadar arkasındayız. Aklınızdan en ufak bir şüphe bile geçirmeyin. Hele de sizin gibi kıymetli kardeşlerimize hizmet etmek benim için en büyük şereftir” dedi.

AK Parti İl Başkanı olarak 4 hedefinin bulunduğunu kaydeden Ahlatcı, “Bunlar tren yolu, hava limanı, eski hastanenin yeniden faaliyete geçmesi ve acemi birliğini Çorum’a kazandırmak. Bunları Allah’ın izni ile Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Ahi Evran Sanayi Şehri de Çorum’a çok büyük bir değer katacak. Yeter ki sizin önünüzü biraz açalım, biraz dokunuş yapalım. Yanınızda birer kişi çalıştırsanız bile bu demektir ki 967 insana ekmek vermeye vesile olacaksınız. Rızkı veren Allah’tır ama hepiniz vesile olmuş olacaksınız. Allah sayınızı arttırsın. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Onun için her sıkıntınızda her sorununuz da vekillerimizle beraber gerek Çorum’da gerekse de Ankara’da gider en ufak sıkıntınızı çözmek için elimizi taşın altına sokarız” dedi.

Yalçın Kılıç ve yönetimi, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ı da ziyaret etti.

(Haber Merkezi)