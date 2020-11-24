“Esnafın hali ne olacak?” diye soran ÇESOB Başkanı Gür, önceki kapanma döneminde zor bir süreç geçiren esnafın bugün de aynı zorlukları yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Devletin kanunla kapattığı veya kısıtladığı kıraathane, internet kafe, öğrenci servisi, lokanta, kafe ve kafeterya gibi işletmelere biran önce babalığını göstererek destek vermesi gerektiğini vurgulayan Gür, kurum olarak mağduriyet yaşayan işletmelere destek verilmesi konusunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’la görüştüklerini ve Başkan Aşgın’dan daha önce olduğu gibi aynı şekilde destek sözü aldıklarını belirtti. Gür ayrıca Valilik nezdinde de girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Vatandaşların sağlığı için alınan hiçbir karara karşı olmadıklarının altını çizen Recep Gür, “Tedbirlere evet, ancak bizim halimiz ne olacak? Daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında en büyük sıkıntıyı esnaf ve sanatkarımız yaşadı. Hiç kuşkusuz yeni alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında olumsuz etkilenecek olan kesim yine esnaf ve sanatkarlarımızdır” dedi.

Bu alınan kararlar kapsamında esnafın özel olarak desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Gür, “Yeni alınan kararlardan olumsuz etkilenecek olan esnafımız ekonomik olarak desteklenmelidir. Hiç zaman kaybedilmeden iş yerleri kapanan esnafımıza ve yanlarında çalıştırdıkları personellere nakdi yardım yapılmalı. Kira yardımının yanı sıra elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerini karşılamak için her ay düzenli olarak belli oranda esnafımıza nakdi yardım yapılmalı” diye konuştu.



'Bazı meslekler yok olma noktasına geldi'

Bazı mesleklerin artık bitme noktasına geldiğini de ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Yeni tedbirler kapsamındaki kısıtlamalarla birlikte esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve çalışma saatleri ile çalışma şekilleri sınırlandırılan tüm esnafımıza destek sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Esnaf ve sanatkar camiası olarak her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını ifade eden Gür, “Mart ayından bu yana halkımızın sağlığı için yapılan tüm düzenlemelere harfiyen uyduk. Sağlık için alınan tüm tedbirleri destekliyoruz ancak salgının yayılmasını önlemek için faaliyetleri durdurulan kıraathane ve internet kafe işletmecileri başta olmak üzere, örgün eğitime yeniden ara verilmesiyle işine ara veren servis araçları, okul kantinleri ve hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelere nakdi destek şart. Bu işletmeler zaten Mart ayından bu yana çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor” dedi.



'Esnafımız Bağ-Kur, SSK ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı'

Kapalı olduğu süre boyunca esnaf ve sanatkarların SSK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulması gerektiğini söyleyen Recep Gür, “Kısıtlamalar nedeniyle çalışmayan esnafımız bırakın ev geçindirmeyi, iş yeri kirasını ve faturalarını bile ödeyemez durumdalar. Bu dönemde esnafımız ya kepenk kapatacak ya da nakdi desteklerle bir şekilde ayakta kalacak. Esnafın kira, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyebilmesi için aylık nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlar kapalı oldukları bu dönemde SSK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı. Ayrıca geçmiş dönem borçları için yapılandırmaya başvuran esnafın tüm borçları da faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle dondurulmalı” ifadelerini kullandı.

Başkan Gür, yardım yapılırken vergi mükellefiyeti olsun olmasın herkese yardım yapılması gerektiğini, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inancının ise tam olduğunu sözlerine ekledi.