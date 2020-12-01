“Esnafımız kan ağlıyor”

Pandemi sürecinde verilen 6 ay ödemesiz kredilerin, ötelenen vergi ve SGK primlerinin ödeme sürelerinin geldiğini kaydeden Vargeloğlu, esnaf ve sanayici kış aylarının gelmesi ve mevcut pandeminin devam etmesinden dolayı belirsizlik ve çaresizlik içerisinde olduğunu dile getirdi.

Esnafın kredi borçlarının ivedilikle asgari bir yıl ödemesiz ve sıfır faiz ile yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade eden Vargeloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sayın yöneticiler; anladık kasayı boşalttınız, hibe veremiyorsunuz. Bari hiç olmazsa esnafı ‘vergi vergi’ diye sıkboğaz etmeyin. Dükkân kapalı, siftah yok, esnafın cebine para girmiyor. Kirasını bile ödemekte zorluk çekiyor. Açamadığı dükkânın hem kirasını ödüyor hem de kira stopajını ödemek zorunda kalıyor. Bari kira stopajlarını almayın. Bu alicenap millete, bu kadarcık olsun destek verin.

Mevcut yönetim, sorunlar yokmuş gibi sürekli demeçler vermeye devam ediyor. Sorunlar gün gibi ortadadır. Siz gözünüzü kapattınız diye gece olmaz. Kulaklarınızı tıkadınız diye ses kesilmez. İşte bu nedenle İfade özgürlüğü çok çok önemlidir. Gerçekleri konuşmak için çok önemlidir.

Birde güdümlü basın mevcuttur. Bu güdümlü basın, akla ziyan açıklamalar yapmaktadır. Eski Hastanenin yeniden açılması için yapılan eyleme destek vermiştik. Vereceğiz de… Milletin vergisi ile yapılan, sonra kaderine terkedilen hastanemizin bu pandemi döneminde açılması için tabi ki destek vereceğiz. Bu şov değildir. Siyaset üstü memleket meselesi, memleket sevdası, halk sevdasıdır. Rant sevdası değildir.

Türkiye, Deva Partisi’nin kurulmasıyla yepyeni bir soluk kazandı.

DEVA Partimizin kurulması ile ülkemizin birbirinden güzel renkleri partimizin çatısı altında bir araya gelmeye başladı. Gerçek bir hukuk devletiyle, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, milletimizin refahının yükseleceği günler yakındır. Unutulmamalıdır ki; Türkiye 1’den büyüktür.”

(Haber Merkezi)