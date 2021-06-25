“Esnafımız adil, tarafsız ve güleryüzlü hizmeti alacak”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 1 Temmuz’da yapılacak genel kurulu öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek hem hedeflerini anlatan hem de mevcut yönetime bazı eleştirilerde bulunan İsmet Çıtak, kongrenin sandıkla yani kapalı oy, açık tasnifle yapılmasının esnafın özgür iradesini yansıtması adına çok önemli olduğunu dile getirdi.

İsmet Çıtak beraberinde ekibinde yer alan Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Turgay Karaca, Osman İzgi, Niyazi Bulut, Tuncay Yalçınkaya, Halit Bölükbaş, Hacı Nuri Çitil, Şeref Yiğit, Hacı Koca, Adil Çetinkaya, Emrah Karadağ, Fatih Ok ve Hüseyin Kılıç ile birlikte sahibi olduğu lokantada kahvaltılı bir basın toplantısı düzenledi.

Çorum esnaf ve sanatkârının yoğun destek ve talebi doğrultusunda aday olduklarını vurgulayarak iki aydır tüm esnaf sanatkarları ziyaret ettiklerini söyleyen Çıtak artık kararın üyelerce verileceğini bildirdi.

Yönetim ve denetim kurulu üye adaylarının yanısıra kendisine destek veren Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek ve Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ’ın da hazır bulunduğu toplantıda Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 4 bin 200 üyesinin bulunduğunu söyleyen Çıtak tüm üyeleri 1 Temmuz’daki genel kurula davet etti.

İki aydır yoğun şekilde sahada olduklarını hatırlatarak mevcut yönetimin ise yaptıkları icraatları anlatmak yerine iftira attığını iddia eden İsmet Çıtak, çirkin iftiralarla asıl konuşulması gereken meselelerin üstünün örtülmeye çalışıldığını vurguladı.

Ekip olarak hiçbir zaman gayri insani ve gayri ahlaki yol ve yöntemlere tenezzül etmediklerini, seçilmeleri halinde de esnafın 40 yıldır hasret kaldığı adil, tarafsız ve güleryüzlü hizmeti göreceğini belirten Çıtak, “Bizler mevcut yönetimin bugüne kadar yaptığı yanlışları dahi dile getirmek yerine kendi yapacaklarımızı anlatırken, bu arkadaşların esnaf kardeşlerimize anlattıkları asılsız ve mesnetsiz iftiralarına cevap vermek zorunda kaldık. Bizler bu yola çıkarken, önce Allah'a sonrada esnaf kardeşlerimizin desteğine inandık” dedi.

İsmet Çıtak, genel kurul öncesi birebir görüşme imkanı buldukları kooperatif üyelerinin büyük bir kısmının “değişimden” yana olduğunu belirterek hizmet bayrağını daha ileri taşımak adına dinamik bir ekiple bu yola çıktıklarını ve seçilmeleri halinde kooperatifi modern bir binaya taşıyacaklarını da anlattı.

Mevcut yönetime seçimin sandıkta yapılması ile ilgili çağrıda bulunan İsmet Çıtak; “Makam gücüyle saltanat kuran yönetim, o koltukta kalmak için üzülerek söylüyorum her türlü gayri meşru yol ve yöntemleri kullanmakta hiçbir beis görmüyor. Bizler, demokrasi, hukuk ve milli iradeden yanayız. Mevcut yönetim eğer bu ilkelere inanıyorsa buradan sizler aracılığıyla hodri meydan diyoruz. Gelin hep birlikte seçimin sandıkla olmasını sağlayalım. Böylece seçim üzerindeki tüm şaibeleri ortadan kaldırmış ve esnaf kardeşlerimizin özgür iradeleri ile oy kullanmalarının da önünü açmış oluruz” diye konuştu.

Kendilerinin yönetimlerini açıkladıklarını, mevcut yönetimden de seçimde aday olacak yönetimini açıklamasını beklediklerini ifade eden İsmet Çıtak, kimsenin ekmeği ile oynamaya niyetleri olmadığını, esnafa dürüstçe, samimice hizmet etmek için yola çıktıklarını, kooperatifte torpil sistemini bitireceklerini, 40 yıllık hizmet verilen ve fiziki durumu uygun olmayan binayı taşıyacaklarını ayrıca seçime siyasilerin müdahil olmasını da doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

