“Esnafı rahatlatmak için çaba harcıyoruz”

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, parti yöneticileriyle birlikte Mimar Sinan, Gülabibey, Yeniyol, Karakeçili, Yavruturna ve Kale Mahallesi’nde bazı esnafları ziyaret etti.

Yusuf Ahlatcı, ziyafetlerde esnafla bir araya gelerek hem sorunlarını dinledi hem de sohbet etti. Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu hatırlatan Yusuf Ahlatcı, Türkiye’nin bu süreçten en az zararla çıkan ülkelerden birisi olacağını belirtti.



Bu milletin hizmetkarı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. Güzel Çorumumuzda ayakkabıcısından lokantacısına, tamircisinden terzisine, bakkalından berberine kadar tüm esnafımızın dert ortağı, arkadaşı, dostu olmaktan, onlara hizmetkar olmaktan gurur duyuyoruz. Bu zorlu süreci el birliğiyle atlatabilmek için geçen haftalarda başlatılan kısa çalışma ödeneğinin dağıtımına 15 Mart itibarıyla başlanmış olup, halen devam etmektedir. Bugün itibarıyla da sigortalı kardeşlerimize nakdi ücret desteği ödemelerine başlanılmıştır. Darda olan esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” dedi.



Esnaf ve vatandaşın istek ve taleplerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışma yaptıklarını belirten Ahlatcı, devletin aldığı sağlık önlemleri sonucunda işleri duran ve ekonominin yavaşlamasından dolayı olumsuz etkilenen küçük esnafa destek olmak amacıyla alınan önlemlerden bahsetti.

Koronavirüs salgınının etkisi bütün iş kollarında hissedilirken esnafı rahatlatmaya yönelik önlemler alındığına işaret eden Ahlatcı, “Vergiler ötelendi, çalışanları için destek verildi ve yeni finansal imkanlar sağladı” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, esnafın ve vatandaşın güler yüzü ve içtenliğini gördükçe daha güzel hizmetler sunmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.



(Haber Merkezi)

