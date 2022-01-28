Esnafı ilgilendiren konuları konuştular

Ayrıca ziyarette; kısa çalışma ödeneği, güncel destekler, kısa çalışma ödeneği uygulamaları, esnek çalışma, ücretsiz izin ve bunun gibi son dönemde oda üyelerini ilgilendiren birçok konuda istişare etme fırsatı bulunuldu.

İŞKUR Müdürlüğünün günümüzde işçi ve işveren adına önemli bir kurum olduğuna işaret eden Bozkurt, İŞKUR İl Müdürlüğü’nün yeni binasının Çorum’a yakışır ve son derece modern olduğunu belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalışma ve İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu ise, esnaf ve sanatkâr camiası ile her zaman diyalog içinde olduklarını ifade etti. Son olarak Tuzcu, İŞKUR’un sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanmaları için işverenlerden İŞKUR’a başvurmalarını istedi.

Bozkurt ve beraberindekiler daha sonra Çorum Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Oda Başkanlığına tekrar seçilen Erdoğan Çerikci’yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular. (Haber Merkezi)

