Esnafa Türk Bayrağı hediye ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, adı geçen partilerin merkez ilçe başkanları, il-ilçe yönetim kurulları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri hep birlikte Osmancık Caddesi, Hürriyet Meydanı ve Gazi Caddesinde esnafı ziyaret ederek 30 Ağustos bayramını kutladı.

Vatandaşlarla da sohbet eden parti yöneticileri, çocuklara bayrak hediye ederek sevgi gösterisinde bulundu.

4 siyasi partinin siyaset yapmadan ve parti politikasından bahsetmeden sadece 30 Ağustos’u kutlamak amacıyla bir araya gelmesi taktirle karşılanırken, vatandaşlar da ziyaretlerden oldukça memnun kaldı.

Bu arada etkinliğe destek veren Saadet Partisi İl Başkanlığı, Osmancık’ta düzenlenen bir programdan dolayı katılım sağlayamadı. (Haber Merkezi)

