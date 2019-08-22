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“Esnafa sicil düzenlemesi ve kredi desteği şart”

Kredi almanın giderek ulaşılmaz olduğunu ve küçük işletmelerin de düşünülmesini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından orta ve büyük işletmelere yönelik başlatılan İvme Finansman Paketine esnafımız da eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var. Öncelikle etkin bir sicil düzenlemesi ile kara liste sorunu çözülerek esnafımızın krediye ulaşmadaki engeller kaldırılmalı. Ardından da düşük faizli kredi desteği sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

“Esnafa sicil düzenlemesi ve kredi desteği şart”

Kredi almanın giderek ulaşılmaz olduğunu ve küçük işletmelerin de düşünülmesini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından orta ve büyük işletmelere yönelik başlatılan İvme Finansman Paketine esnafımız da eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var. Öncelikle etkin bir sicil düzenlemesi ile kara liste sorunu çözülerek esnafımızın krediye ulaşmadaki engeller kaldırılmalı. Ardından da düşük faizli kredi desteği sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:02
“Esnafa sicil düzenlemesi ve kredi desteği şart”

“KAMU BANKALARI İVME FİNANSMAN PAKETİNE ESNAFIMIZI DA EKLEMELİ’

Kamu bankalarının kredi desteklerinde küçük işletmeleri yani esnafımızı da düşünmesi gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İhracat geliri potansiyeli fazla olan, ülkemizin bu noktada gelirlerini artırmak nedeniyle üç kamu bankası Temmuz ayı sonundan itibaren 11 bin 500 adet şirkete 5,2 milyar TL kredi limiti verdiğini ve 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yaptığını açıkladı. Ülkemizin dış ticaret açığının kapanması konusunda orta ve büyük ölçekli firmalara bu desteğin verilmesi iyi sonuçlar doğuracaktır fakat asıl önemli olan esnafımız. Ekonominin temelini oluşturan esnafımız krediye de en çok ihtiyaç duyan kesim. İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak için öncelikle küçük ölçekli işletmeler desteklenmeli. İhracat gücü olmayan esnafın, ihracat yapan fakat yetersiz ölçüde kalan esnafın ve diğer tüm sektörlerdeki esnafımızın bu kredi desteklerine her kesimden daha çok ihtiyacı var” diye konuştu.

“SİCİL DÜZENLEMESİ OLMADIĞI SÜRECE KREDİ DESTEĞİ İŞE YARAMIYOR”

Kara liste sorununun çözülmesiyle esnafın krediye ulaşmadaki engellerinin kalkacağını hatırlatan Palandöken, “Esnafımızın kredi konusunda en büyük iki sorunundan birisi düşük faizli kredi imkânları ve kara liste sorunu. Kredi imkânları sağlansa dahi sicil düzenlemesi yapılmadığı sürece esnafımız zaten krediye ulaşamıyor. Öncelikle kara liste mağduru esnafımızın bu engelinin kaldırılması, daha sonra ise uygun ve cazip koşullarda kredi imkânları sağlanması ekonomimiz için de önemli bir adım olacaktır. Bayram sonrası esnafımıza bu konuda müjde verilmesi hem tüm camiamızı hem de ekonomimizi rahatlatacaktır” şeklinde söyledi. (Haber Merkezi)

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