Esnafa “şeker” desteği

ÖRNEK ÇALIŞMA TAKDİR TOPLADI

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası üyelerinin en çok yakındığı yüksek fiyatlı şekerle ilgili Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası pastacı, tatlıcı ve dondurmacı esnafına ucuz şeker dağıtarak örnek bir çalışmaya imza attı. Çalışma, oda üyeleri tarafından da takdir topladı.

ŞEKERİN İLK TURU GELDİ

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, şekeri uygun fiyatla esnafla buluşturmak için yapmış olduğu girişimler sonucu talepler doğrultusunda şekeri Çorum’a getirtti.

Önceki akşam Pazartesi Pazarı’nda bir araya gelen üreticiler şekerleri 50 kiloluk çuvallar halinde temin ettiler.

ÇITAK: “TALEP GELDİKÇE DAĞITIMLAR SÜRECEK”

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’nun girişimiyle ve Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın yönetim kurulunun gayretleriyle pastacı, tatlıcı ve dondurmacı olmak üzere 27 esnafa 540 torba şeker dağıtımı yapıldığını belirten Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, “Dağıtımlarımız talepler doğrultusunda devam edecek. Devletimiz şekerin karaborsaya düşmemesi için ve fiyat artışının önüne geçmek için bir böyle bir önlem aldı ve önüne geçmeye çalışıyor. Devamı için çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte esnafımızında duasını aldık. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

ESNAF MEMNUN

Üreticilerde İsmet Çıtak nezdinde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yönetimine teşekkür ederek, uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)

