Esnafa “motor yağı değişim noktası izin belgesi”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sanayide motor yağı değişimi yapan işlemelere “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” düzenlendi.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ndeki belirli şartları sağlayan işletmelere 5 yıl süreyle geçerli olacak olan Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgeleri sanayide faaliyet gösteren işletme sahipleri Nurettin Yapar, Mustafa Akar, Feyzullah Aydemir, Ahmet Yeşilyurt ve Dursun Bolat’a Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun tarafından takdim edildi.

Madeni yağların çevreye verdiği zararları en aza indirmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından böyle bir uygulama başlatıldığını belirten Oda Başkanı Necmettin Uzun, bundan sonra madeni yağ değişimi belgesi olmayan hiçbir firmanın yağ değişimi yapamayacağını söyledi.

Gelecek nesillere temiz çevre bırakmak ve onlara daha kaliteli bir yaşam sunmak için atık madeni yağların bertaraf edilmesinin önemine değinen Necmettin Uzun, sanayi esnafına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, belgelerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)