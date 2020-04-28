Esnafa maske ve dezenfektan

Cadde üzerinde bulunan esnafı tek tek dolaşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, esnafı genelgelere uygun hareket etmesi için uyardı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını tüm esnafa ileten Lemzi Çöplü, ziyaret ettiği iş yerlerinde dezenfektan ve maske dağıttı.

Kendilerine yönelik hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden işyeri sahipleri de Belediye’nin ücretsiz dezenfektan dağıtmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)