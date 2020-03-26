“Esnafa kredi imkânı kolaylaştırılmalı”

Kredi başvurusunda bulunacaklarda “SSK ve vergi borcu yoktur” şartlarının arandığına dikkat çeken Şahin, ayrıca söz konusu paketten yalnızca son 5 yıl içerisinde Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile KOSGEB aracılığıyla kredi kullanmamış esnaf ve sanatkârların yararlanacağını vurguladı. “Son 5 yıl içinde kredi kullanmamış esnaf var mı?” diyen Şahin, “Bu şartlar altında kimse bu krediyi kullanamaz” dedi.

Destek haberlerinin esnaf tarafından duyulduktan sonra birçok esnafın umutlandığını aktaran Tahsin Şahin, “Esnaf banka şubelerine adeta hücum etti ama elleri boş çıktı” ifadelerini kullandı.

Esnafın krediye kolay ulaşabilmesinin yolunun açılması gerektiğine işaret eden Tahsin Şahin, kredi desteğinden faydalanabilmek için istenen şartların yeniden gözden geçirilerek tüm esnaf ve sanatkârların yararlanabileceği şekilde düzenlenmesini istedi. (Haber Merkezi)