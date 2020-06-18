Esnafa “korona virüs” denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ve Çorum Valiliği’nin talimatıyla Belediye, Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü’nden birer uzmanın hazır bulunduğu denetimlerde esnafa, eksiklikler konusunda uyarılar yapıldı.

Müşteri sayısı, dezenfektan bulundurma, tek kullanımlık önlükler ve araç gereçlere bakan ekipler, salgınla mücadelede esnafın üstlendiği önemli rolü anlattı. (Haber Merkezi)