Son Dakika

Esnafa “korona virüs” denetimi

Çorum’da korona virüs salgını nedeniyle işyerlerine yönelik denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Güncel 18.06.2020, 23:28
81
Esnafa “korona virüs” denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ve Çorum Valiliği’nin talimatıyla Belediye, Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü’nden birer uzmanın hazır bulunduğu denetimlerde esnafa, eksiklikler konusunda uyarılar yapıldı.

Müşteri sayısı, dezenfektan bulundurma, tek kullanımlık önlükler ve araç gereçlere bakan ekipler, salgınla mücadelede esnafın üstlendiği önemli rolü anlattı. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 19 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:46
İkindi 16:45
Akşam 20:21
Yatsı 22:10

Gelişmelerden Haberdar Olun

@