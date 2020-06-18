Esnafa “korona virüs” denetimi
Çorum’da korona virüs salgını nedeniyle işyerlerine yönelik denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.
Güncel 18.06.2020, 23:28
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İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ve Çorum Valiliği’nin talimatıyla Belediye, Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü’nden birer uzmanın hazır bulunduğu denetimlerde esnafa, eksiklikler konusunda uyarılar yapıldı.
Müşteri sayısı, dezenfektan bulundurma, tek kullanımlık önlükler ve araç gereçlere bakan ekipler, salgınla mücadelede esnafın üstlendiği önemli rolü anlattı. (Haber Merkezi)
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