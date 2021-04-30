“Esnafa kira ve gelir desteği pandemi bitene kadar sürmeli”

Tam kapanma kararının ardından esnafa yönelik açıklanan desteklerin olumlu olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Esnafımıza kira ve nakit desteğinin uzatılması, Halkbank kredilerinin taksitlerinin ertelenmesi gibi yeni kararlar camiamız tarafından olumlu karşılandı. Bu kararlar için Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Desteklerin uzatılması ve kredi taksitlerinin ertelenmesi kararını sevindirici bulan Palandöken, “Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafımız, tam kapanmada da zor günler yaşayacağı için kara kara düşünüyordu. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni destek paketi ise camiamız tarafından olumlu karşılandı. Esnafımıza yönelik aylık 1000 lira gelir desteği ile 500 ile 750 TL olarak değişen kira desteği 1 ay daha uzatıldı. Bu karar çok sevindirici fakat temennimiz pandemi tamamen son bulana kadar bu desteğin devam etmesi. Öte yandan kredi taksitlerini ödemekte zorlanan esnafımızın TESKOMB aracılığıyla Halkbank tarafından kullandırılan kredilerinin taksitleri de 1 Temmuz’a kadar ertelendi. Bu da nefes aldıracak bir karar fakat tüm taksitlerin faizsiz olarak yılsonuna kadar ertelenmesi de esnafımıza derin nefes aldırır. Öte yandan TBMM’de Çek Kanunu ve Sosyal Güvenlik ve Vergi borçlarını ödeyemedikleri için yeniden bir yapılandırma çalışmasının yapılması hiç kuşkusuz esnaf ve sanatkarlarımızı sevindirdi. Çünkü Çek Kanunu’nun da bir an önce hayata geçmesi, binlerce çek mağduru esnafımızı rahatlatacaktır. Bu alınan ve önümüzdeki günlerde alınarak hayata geçirilecek tüm kararlar için Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

