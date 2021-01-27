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Esnafa kira destek ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin ödenmeye başlandığını duyurdu.

Güncel 27.01.2021, 20:16 27.01.2021, 22:18
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Esnafa kira destek ödemeleri başladı

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başladıklarını hatırlatarak, "Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

(AA)

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