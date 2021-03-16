Esnafa İstiklal Marşı dağıtıldı

Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fışkın, Gençlik Kolları yöneticileri ve İl Kadın Kolları üyeleri tarafından Çorum esnafı ve vatandaşlar ziyaret edildi. İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla yapılan esnaf ziyaretlerinde İstiklal Marşı dağıtımı gerçekleştirildi.



Konuyla ilgili İl Gençlik Kolları Başkanı Fışkın; “Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı, 100 yaşında. Mehmet Akif Ersoy, milli marşı kaleme almak için günlerce Ankara'daki Tacettin Dergahı'na kapandı. Milli Mücadele ruhunu, maneviyatla birleştirerek o şanlı dizeleri kaleme aldı. Her bir sözcüğe milletin hissiyatını yükledi. Mehmet Akif Ersoy, milli ruhla açılan tertemiz sayfaya, maneviyat mürekkebi ile bağımsızlığın dizelerini yazdı. Ortaya milyonların zihinlerine kazınan İstiklal Marşı çıktı. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.

(Haber Merkezi)

