“Esnafa, işçiye destek olma zamanı”

Kendisi de esnaf olan ve işyerini kapatmak durumunda kalan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, esnafın, işçinin ve gündelik olarak çalışan vatandaşların sorunlarını dile getirerek, acilen çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti. Sorunları bizzat yaşadığını ve esnafın, halkın sorunlarını dinlediğini dile getiren Tahtasız, ekonomik hareketsizliğin daha büyük sorunlara yol açmadan bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin gerek koronavirüs salgını, gerekse üretimin, istihdamın, ekonomik hareketliliğin durma noktasına gelmesi nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Tahtasız, bu dönemin devletin göstereceği babalık ve milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, alınan tedbir kararlarının sıkı bir şekilde uygulanmasıyla atlatılabileceğini kaydetti.

Tahtasız, koronavirüs tedbirleri nedeniyle işyerini kapatan, işten çıkartılan, işine ara veren ve evine kapanmak zorunda kalan tüm esnaf, üretici, emekçi ve hiç geliri olmayan gündelikçi, yevmiye usulü çalışan kesime sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Mehmet Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’yi ziyaret ederek yaşadıkları sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı. Ziyaretlere Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Başkan Yardımcısı Veli Uysal da katıldı.

AYLIK 2.000 TL KARŞILIKSIZ MADDİ DESTEK VERİLMELİDİR

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Koronavirüs sürecinde işyerini kapatmak zorunda kalan esnafın somut adımlar atılmasını beklediğini dile getirdi. Berber, lokanta, kantin, servis minibüsçüleri, kuaför, güzellik salonu, kıraathane, düğün salonları, kafeteryalar başta olmak üzere birçok sektörde işyeri kapanan, başka bir geliri olmayan esnafa, gündelik çalışarak evine ekmek götüren işçilere hayatını devam ettirebilmesi için işyeri kapalı olduğu ve çalışamadığı zaman zarfında aylık 2.000 TL karşılıksız maddi destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Tahtasız, devletin işyeri kapanan ve zorda olan tüm esnafın sosyal güvenlik primlerini karşılıksız olarak, işyerleri açılana kadar ödemesini talep eden Tahtasız, devletin bu sıkıntılı süreçte esnaf ve sanatkara gereken her türlü desteği vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Tahtasız, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Belediye, özel idare ve vakıflara ait olan işyerlerinden koronavirüs süreci boyunca kira alınmamalı. Ayrıca özel mülkte kiracı olan esnafımıza da devlet desteği sağlanmalıdır.

Halkbankası ve Esnaf Kefalet tarafından verilen kredi 25.000 TL olarak tek düzey olmamalı. Tek başına çalışan esnafımızla yanında 10 kişi çalıştıran işyeri aynı kategoriye konmamalı, krediler çeşitlendirilmelidir. 10.000 TL ile 100.000 TL arasında 1 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi imkanı sağlanmalıdır. Borçlu olan esnafımızı faizle yeniden borç yükü altına sokmak zorda olan esnafı sahada zora sokacaktır. Kredi sadece Halkbank ve Esnaf Kefalet kanalıyla değil KOSGEB kredisinde olduğu gibi tüm bankalar tarafından verilmelidir.

Örneğin Dodurga ilçemizde Esnaf Kefalet kapalı olduğu için esnafımız kredi alamıyor.

KAPSAMLI BİR SİCİL AFFI GETİRİLMELİ

Esnafımız 2019 verilerini, aylık yaptığı işleri göz önüne alarak 2020 yılında yapacağı işlerle alakalı plan ve projeler geliştirdi, yeni yatırımlar yaptı, çek ve senetle borç yükü altına girdi, kredi kullandı. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan

koronavirüs nedeniyle esnafımızın işleri bozuldu. Esnafımızın çek, senet, kredi kartı ve kredi borçları faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Kapsamlı bir sicil affı getirilmelidir.

YARDIMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

Bugün itibariyle belediyeler ya da diğer kurum veya kuruluşlar tarafından yardım yapılan kişi ve aileler, çoğunlukla eskiden beri kayıtlarda var olan, bir kısmı yaşlılık maaşı, bir kısmı dul-yetim maaşı, bir kısmı emekli maaşı, bir kısmı Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından düzenli ve sürekli olarak yardım alan kişi ya da ailelerdir.

Yardımların gerekliliği ve önemi kadar gerçek mağdurlara ulaşması da önemlidir.

İşyeri kapanan esnafımıza ve işyeri kapandığı için işinden olan tüm çalışanlara karşılıksız en az 2000 TL ödenmelidir.

Elektrik, doğalgaz, su sayaçları okunsun ancak ödemesi en az 6 ay sonraya bırakılmalıdır.

Okullar kapanmasıyla kantinci ve servisçilerimizle yapılan sözleşmelere uyulmalı ve hak kayıpları telafi edilmelidir.

YEREL ESNAFIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Çorum halkından ricamız; düğünümüzde, cenazemizde, iyi günde, kötü günde yanımızda olan küçük esnafımıza, mahalle bakkalımıza, manavımıza sahip çıkmalı, alışveriş önceliğini yerel esnaftan yana kullanarak destek olmalıdır.

Ulusal firmalara açılış kapanış saat sınırlaması getirilerek mahalle bakkalları korunmalıdır.

Temizlik ürünlerinde KDV %1 olmalıdır.

Gece-gündüz, yaz-kış her şartta çalışmak zorunda olan nakliyeci, şoför esnafımızın aldığı akaryakıttan ÖTV alınmamalıdır.

Pazarcı esnafımızın pazar sayısı üçe düştü. Esnafımızın azalan işleri iyice azaldı. Belediyemiz esnafımızdan yer parası alıyor ise bu süreçte almamalıdır. (Haber Merkezi)