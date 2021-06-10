Esnafa hibe desteği ödemeleri başlıyor

Ticaret Bakanı Muş, koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik başlatılan 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza bugünden itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle bugünden itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

