Esnafa hibe desteği ödemeleri başlıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.
Güncel 10.06.2021, 00:28
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Ticaret Bakanı Muş, koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik başlatılan 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.
Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza bugünden itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle bugünden itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
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