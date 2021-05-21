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Esnafa hibe başvurusu 25 Mayıs'ta başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, korona virüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteği başvurularının 25 Mayıs’tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Güncel 21.05.2021, 23:42
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Esnafa hibe başvurusu 25 Mayıs'ta başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan iki ayrı grup halinde verilecek 5 bin ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17 Mayıs tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin faydalanabileceğini aktardı. Muş, “Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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