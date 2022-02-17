Esnafa elektrikte 1 yıllık sabit fiyat tarifesi

Konuyla ilişkin olarak Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret eden YEPAŞ İl Müdürü Cankat Dalamanlı, indirimli tarifeleri hakkında Başkan Gür’ü bilgilendirdi.

Dalamanlı, Çorumlu esnaf ve sanatkarların YEPAŞ ile yapacakları sözleşme ile elektriği 1 yıl süreyle sabit fiyattan tüketebileceklerini kaydetti.

İşyeri sahiplerinin, YEPAŞ'ın 1,70 TL/kWh Aktif Enerji belirsiz süreli sözleşme fırsatından yararlanmak için https://online.yepas.com/#formContent/5b3b0e588ecb1c4c5a033f31 linkine tıklayarak ya da 444 55 23 nolu telefonu arayarak başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Cankat Dalamanlı, tüm esnaf ve sanatkarları kendi menfaatleri için bu indirimden yararlanmaya çağırdı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, indirim için YEPAŞ yetkililerine teşekkür ederek, esnaf ve sanatkârların bu fırsatı kaçırmamalarını istedi. (Haber Merkezi)

