“Esnafa destek balonu patladı”

Açıklanan destek rakamının millî gelirin yüzde 0,06’sı olduğunu kaydeden Vargeloğlu, “Esnaf 14 aydır zarar ediyor; kredi, vergi ve diğer giderlerini faizi ile birlikte ödüyor. Hal böyleyken iktidarın sözde destek paketi için ayırdığı 4,5 milyar TL millî gelirin yüzde 1’i bile etmiyor, yüzde 0,06’sı civarında. Yandaş medyada abartılan sözde yardımlar, esnaf ve reel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bu meblağ 3-4 aylık BAĞKUR prim borcunu karşılamaya ancak yetiyor. Dağ fare doğurdu, paket hayal kırıklığı yarattı, destek balonu patladı” dedi.

“İKTİDAR KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALIYOR”

İktidarın bir eliyle verdiğini diğer eliyle hemen aldığını belirten Vargeloğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kira stopajı yüzde 10’dan 20’ye, KDV ise yüzde 8’den 18’e çıkartılıyor. Bir taraftan kaşıkla küçük meblağlar verilirken, daha fazlası vergi dairelerinde kepçeyle tahsil ediliyor.”

“DESTEK KAPSAMI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULSUN”

“Yüz bine yakın esnaf kayıtlarını sildirdi. On binlerce esnaf da kayıt dışı çalışıyor. Bu nedenle bu yardımlara ulaşamayacaklar. Hibe desteğini kimlerin alacağı da belirsizliğini koruyor. Soruyoruz: Hibe ödemesi hangi iş kollarına yapılacak? Kimler destek kapsamı dışında olacak? Destek için vergi ve SGK borcu olmaması gibi şartlar olacak mı? Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin hazırlıksız ve sadece algı yaratmak üzerinden yürüttüğü politika ve uygulamalarından birisine daha şahitlik ediyoruz.”

“AÇIKLANAN DESTEK, GARANTİ ÖDEMELERİNİN YARISI BİLE DEĞİL”

Vargeloğlu, açıklanan destek miktarının 100 katından daha fazlasının kötü yönetimle heba edildiğini söyledi. 20 Mart’ta Merkez Bankası başkanının değiştirilmesinin faturasını hatırlatan Vargeloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası Başkanı’nın bir inat uğruna bir gecede görevinden alınmasının ülkeye ek faiz ve kur artışından dolayı faturası 531 milyar TL oldu. İktidarın tüm ülkeye kestiği bu faturanın yüzde 1’i dahi etmeyen 4,5 milyar TL mi müjde? Pahalı fiyatlara yapılan köprü, otoyol, havalimanı yatırımlarına bu yıl en az 31 milyar TL garanti ödemesi yapacağız. Birkaç firmaya yapılacak bu ödemeler milyonlarca esnafa ve işletmeye verilecek desteklerin 2 katından fazla. Bu mu müjde?” (Haber Merkezi)

