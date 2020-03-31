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“Esnafa acil destek şart”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirterek, bu zorlu dönemde alınan tedbirlerin, virüsten kurtulabilmek için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“Esnafa acil destek şart”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirterek, bu zorlu dönemde alınan tedbirlerin, virüsten kurtulabilmek için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

31 Mart 2020 Salı 19:04
“Esnafa acil destek şart”

Alınan ve alınacak olan tüm tedbirleri sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Palandöken, ancak kamyoncu, yolcu taşıma sayısı yarı yarıya düşürülen taksici, halk otobüsü, şehirlerarası otobüs, dolmuşçu, servis aracı gibi taşıma sektöründe hizmet veren esnafın da bu dönemde acil olarak desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Küçük esnafın ayakta kalması ekonominin çarklarının dönmesi için acil destek istiyoruz” dedi.

“BİR GÜN YAT BİR GÜN ÇALIŞ, TABİ YOLCU BULURSAN”

Yeni tip korona virüsü (COVİD-19) ile mücadelede toplu taşıma esnafının çok sayıda tedbir aldığının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Toplu taşıma sektöründeki tüm esnaf büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Yolcu sayıları düştü. Yani gelirler onda bire düştü. Dünya da petrol fiyatları 80-90 dolardan 20-23 dolar seviyesine düştü. Ancak halen nakliyeci esnafımız yeteri kadar indirim ve destek görmedi. Tüm yük küçük esnafın sırtında. Bugüne kadar kendi kısıtlı imkanları ile hizmet eden esnafımızın dayanma gücü kalmadı. Birçok sektörde zorunlu olarak kepenk indiren esnafımız devletten yardım beklerken taşımacı esnafımızın bu dönemde çalışma kapasitesi 10’da bire düşerken yolcu taşıma sayısı zorunlu olarak genelge ile yarı yarıya düşürüldü. Taksici esnafı ise artık bir gün yatacak bir gün çalışacak. Tabi müşteri bulursa. Küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Bunun için taşımacı esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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