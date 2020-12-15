Esnafa 3 ay bin TL destek

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında salgının önlenmesine yönelik olarak, 31 Aralık saat 21.00'den 4 Ocak sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; “806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. İşyeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

KDV İNDİRİMDE

SÜRE UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Yıl sonuna kadar yüzde yirmiden yüzde ona indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranını 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde on sekizden yüzde sekize indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüz de sekiz olarak uygulamaya devam edeceğiz. Birçok sektörde yaptığımız KDV indiriminde de 1 Haziran'â kadar uzatmaya gittik. %18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranını, 1 Haziran'a kadar uygulamaya devam edeceğiz. Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerin de 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik”(Haber Merkezi)