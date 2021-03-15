“Esnafa 15 milyon kira ve gelir kaybı desteği verildi”

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ticaret Bakanlığı tarafından, 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında 3 ay süreyle ödemek üzere aylık 1000 TL olarak sağlanan gelir kaybı desteği ile aylık üst limit 500 TL olarak sağlanan Kira Desteğinden faydalanan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerine ilişkin Çorum ili geneli verileri hakkında bilgiler verdi.

24 Şubat 2021 tarihi itibariyle Gelir Kaybı Desteği verilerini paylaşan Milletvekili Ceylan, gelir kaybı için 11 bin 34 esnafın başvuruda bulunduğunu, bunlardan 7 bin 356’sının onaylandığını kaydetti.

Ceylan, 2021 Ocak ve şubat aylarında gelir kaybı desteği olarak Çorum’da esnaf ve sanatkarlara 14 milyon 618 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

Kira Desteği için 22 Aralık 2020 ile 11 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunan esnaf sayısının 4 bin 790 olduğunu açıklayan Ceylan, 1140 başvurunun onaylandığını ve toplam 1 milyon 140 bin esnafa kira desteği verildiğini bildirdi.

Çorum’da 1714 esnafın hibeden yararlanma hakkı bulunmasına rağmen başvuruda bulunmadığının tespit edildiğini belirten Milletvekili Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğünden bilgilerin temin edilerek esnaflara ulaşıldığını kaydetti.

Bilgi verilen esnaflardan 875’inin müracaat edeceğini belirttiğini, 83’ünün ise ihtiyacı olmadığı veya şartları sağlayamadığı için müracaatta bulunamadığını ifade eden Ceylan, 203 esnafa ulaşım sağlanamadığını, 512 esnafın mükellefliği bıraktığının tespit ediğini vurguladı. Ceylan, kira desteği için 120 esnafın başvuruda bulunduğunu da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

