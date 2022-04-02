“Esnaf, yarınını göremez oldu”

Ziyaretleri değerlendiren Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, esnafın yüksek gelen elektrik faturalarından şikayetçi olduklarını söyledi.

Girdi maliyetlerinin arttığını ve vatandaşların alım gücünün düştüğünü anlatan Derin, çoğu esnafın sabahın erken saatlerinde işyerini açmasına karşın saat 9-10’a kadar siftah dahi yapamadıklarını kaydetti.

Esnafın yarınını öngöremediğini ve yarın kalktığında fiyatların ne olacağını bilemediğini aktaran Muhammed Taha Derin, artık Türkiye’de iktidar değişiminin şart olduğunu belirtti.

Esnafın her 20 yılda bir tekrarlanan enflasyon döngüsünden artık bıktığını ve bunun dayanılmaz bir hal aldığını vurgulayan Derin, “Esnaf ve vatandaşlarımız bu yaşananları hak etmiyor. Derdini anlatabilmek için boş kasasını gösteren, artan zamlardan sonra lambalarını kapalı tutan, maliyetlerin yüzde 100 arttığını söyleyen, toplam faturaların kirayı geçtiğini ve 2001 krizinde bile böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade eden esnaflarımızla karşılaştık, çözüm önerilerimizi sunduk.

Ayrıca içinde bulunduğumuz bu buhrandan millet olarak birlikte çıkacağımızı dile getirdik. Halkımızın refahı ve huzuru için erken değil, hemen seçim. Artık düşün yakamızdan” dedi.

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin’e esnaf ziyaretlerinde Merkez İlçe yöneticileri Eren Aydaş ve Sabri Yetişgen de eşlik etti. (Haber Merkezi)