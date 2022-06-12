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"Esnaf ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Esnaf ve vatandaşlarla her zaman biraraya gelmeye gayret gösteren AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte yine gönüllere dokunmaya devam etti.

Güncel 12.06.2022, 18:57
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"Esnaf ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Her zaman halkla iç içe olmaya ve onların talep ve isteklerini dinlemeye özen gösteren Milletvekili Ceylan, AK Parti’nin başarılı hizmet siyasetinin altında ortak akıl ve istişarenin yattığına işaret etti.

“GÖSTERMELİK SİYASET YAPMIYORUZ”
Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Milletvekili Ceylan, hiçbir zaman göstermelik siyaset yapmadıklarına vurgu yaptı.

“SIKINTILAR EN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞACAKTIR”
Esnafın ve vatandaşın çektiği sıkıntıların farkında olduklarına işaret eden Milletvekili Ceylan, esnafın ve vatandaşların sorunlarını en kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
Vatandaş ve esnafla sohbet etmeye devam eden Milletvekili Ceylan, ekonomik olarak tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de zor bir dönemden geçtiğini belirterek, devletin vatandaşın bu günleri atlatabilmesi için destek verdiğini ve vermeye de devam ettiğini belirtti.

“HAYAT PAHALILIĞI SORUNU YAŞIYORUZ”
Milletvekili Ceylan, ülkemizdeki sıkıntının teknik anlamda enflasyon olmadığını ve fiili olarak bir hayat pahalılığı sorunu olduğuna dikkat çekti.

“TASARRUFLARIMIZI DÖVİZ CİNSİNDEN YAPMAKTAN VAZGEÇMELİYİZ”
Sorunun bir tarafında vatandaşların bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, sorunun diğer tarafında ise büyüyen üretimin gerektirdiği ithal girdilere ve şirketlerin genişleyen küresel ağlarının ortaya çıkardığı ihtiyaca bağlı döviz talebi olduğunu söyledi.
Dünyanın birinci ve ikinci dünya savaşlarının ardından yaşadığı en büyük siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal kırılmaların sancıları içinde olduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan, “Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir. Türkiye artık kendi ekonomik ve sosyal programlarını geliştirebilen ve hayata geçirebilen güçlü bir ülkedir. Türkiye artık medeniyet ve tarih birikiminin farkına varmış, bunun gerektirdiği insani duruşu da her alanda ortaya koyabilen bir ülkedir” dedi.

“GÖNÜLDEN SİYASET YAPIYORUZ”
20 yıldır gönülden siyaset yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydeden Milletvekili Ceylan, “Bugüne kadar nasıl esnafımızın ve vatandaşımızın yanında durduysak bundan sonra da aynı şekilde duracağız. Bu millete en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“AK KADROLAR HER ZAMAN SAHADADIR”
Her zaman dinamik, her zaman sahada olan AK Parti Kadroları olarak çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, “Sahada Cumhur ittifakı ile hep beraber hareket ediyoruz. Halkın içinde de omuz omuza hep beraberiz. Bundan sonraki süreçte de beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın derdi bizim derdimiz. Dünde böyleydi, bugünde böyle, yarında böyle olacak. Milletine aşık bir liderle 20 yıl önce çıktığımız bu yolda misyonumuz aynı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde seçim zaferlerinin yanı sıra büyük badireleri de milletimizin destekleriyle atlattık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Çalışmalarımızı da bu minvalde yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Milletvekili Ceylan ile Oğuzhan Kaya’ya ziyaretleri sırasında, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Onur Civan ve Yusuf Keşlik ve Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu eşlik etti.

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